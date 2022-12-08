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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Путин разрешил перевести 0,7% "АЛРОСА" и 0,1% "Полюса" в российскую юрисдикцию

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Структуры бывших топ-менеджеров "Полюса" Павла Грачева и Михаила Стискина получили разрешение перевести в российскую юрисдикцию принадлежащие им небольшие пакеты акций лидера российской золотодобычи "Полюс", а также алмазодобывающей монополии "АЛРОСА".

На портале раскрытия правовых актов опубликовано распоряжение президента Владимира Путина от 8 декабря, которое разрешает сделки по смене владельца 50 923 110 акций АК "АЛРОСА" (0,7% капитала) и 129 736 акций "Полюса" (0,1%). В документе не указаны ни продавцы, ни покупатели этих пакетов.

Как сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, разрешение потребовалось кипрским компаниям, бенефициарами которых являются Грачев и Стискин. Акции останутся в их собственности, но будут переведены в российскую юрисдикцию.

Грачев и Стискин - крупнейшие бенефициары розничной сети "Детский мир". Структура владения этим активом также оформлена через Кипр, и эти акции также планируется перевести в российскую юрисдикцию, говорит один из источников "Интерфакса".

Полюс АЛРОСА Павел Грачев Михаил Стискин Владимир Путин Детский мир Кипр
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