СКАН-Интерфакс стал партнером благотворительного проекта Совкомбанка и фонда "Сколково"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Система оценки репутации и медиаанализа "СКАН-Интерфакс" присоединилась к проекту цифровой и инфраструктурной поддержки НКО "Технологии добра", созданного Совкомбанком и Sk Fintech Hub (фонд "Сколково").

Организаторы предоставляют доступ к собственным продуктам и продуктам партнеров на безвозмездной, либо льготной основе через маркетплейс, которым смогут воспользоваться все благотворительные фонды и НКО после прохождения упрощенной проверки.

"Объем рынка НКО составляет 380-400 млрд руб., темп роста за последние 10 лет — примерно 4% в год. Наиболее весомые барьеры роста — неэффективность в привлечении средств, в дистрибуции продуктов и услуг, а также в предоставлении отчетности. Цель нашего комплекса инициатив — увеличить рынок до 1 трлн руб. в перспективе следующих 10 лет, повысить эффективность и прозрачность отрасли за счет более активной цифровизации сектора НКО, а также с помощью привлекаемых в проект партнеров из различных отраслей и секторов экономики", – приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора Skolkovo Fitech Hub Павла Новикова.

"Мы осознаем, что фондам и некоммерческим организациям требуется системная инфраструктурная поддержка их цифрового развития, и мы рады присоединиться к этому проекту, чтобы научить компании из сферы НКО системно работать со своей деловой репутацией и использовать анализ медиа для роста осведомленности о своей деятельности, поиска партнеров и точек роста", – сказала директор "СКАН-Интерфакс" Юлия Михайлова.

Уже сейчас благотворительным фондам и НКО доступны следующие банковские продукты и сервисы "Совкомбанка": бесплатное банковское обслуживание, сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке, овернайт и депозит на льготных условиях и др.

Чтобы воспользоваться льготными услугами и сервисами фондам и НКО необходимо подать заявку по электронной почте или через форму на сайте. В числе первых проект "Технологии добра" поддержали Фонд целевого капитала "Истоки", Фонд "Нужна помощь", Фонд "Друзья", "Агентство социальной информации" и Александра Болдырева, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров".