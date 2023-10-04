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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Мэр Новосибирска выступил против испытаний термоядерного оружия над Сибирью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что ядерные испытания в случае их проведения над Сибирью вызовут серьезнейшие последствия.

"Я как физик по образованию прокомментирую: ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет. Последствия возможные будут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия", - заявил он журналистам, добавив, что период полураспада некоторых радиоактивных элементов при термоядерном взрыве составляет сотни и тысячи лет.

Поэтому, по словам мэра, к любым проявлениям, связанным с ядерной и термоядерной энергией, надо относиться "очень ответственно".

Днем ранее пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили оценить предложение главреда телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян провести в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью ядерное испытание, которое не приведет к негативным последствиям для России, но может послужить сдерживающим сигналом для Запада.

Россия не принимала решений о выходе из режима отказа от ядерных испытаний, так что дискуссии о ядерных испытаниях на официальном уровне невозможны, заявил на это Песков. Он добавил, что Симоньян не находится на государственной службе, "поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию".

Анатолий Локоть Новосибирск Сибирь Дмитрий Песков
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