Мэр Новосибирска выступил против испытаний термоядерного оружия над Сибирью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что ядерные испытания в случае их проведения над Сибирью вызовут серьезнейшие последствия.

"Я как физик по образованию прокомментирую: ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет. Последствия возможные будут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия", - заявил он журналистам, добавив, что период полураспада некоторых радиоактивных элементов при термоядерном взрыве составляет сотни и тысячи лет.

Поэтому, по словам мэра, к любым проявлениям, связанным с ядерной и термоядерной энергией, надо относиться "очень ответственно".

Днем ранее пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили оценить предложение главреда телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян провести в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью ядерное испытание, которое не приведет к негативным последствиям для России, но может послужить сдерживающим сигналом для Запада.

Россия не принимала решений о выходе из режима отказа от ядерных испытаний, так что дискуссии о ядерных испытаниях на официальном уровне невозможны, заявил на это Песков. Он добавил, что Симоньян не находится на государственной службе, "поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию".