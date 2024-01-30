Роснедра опасаются риска потери качества при выдаче лицензии в срок до 5 дней

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Дальнейшее сокращение сроков (до 5 дней) по рассмотрению документов лицензирования может привести к значительным рискам потери качества и росту отказов со стороны Федерального агентства по недропользованию. Такое мнение высказал глава Роснедр Евгений Петров в ходе "круглого стола" "О результатах эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере недропользования", прошедшего в Думе под руководством главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

Петров отметил, что с 2021 года продолжается эксперимент по ускорению государственных процедур и уменьшению списка документов, требуемых от недропользователей. И к настоящему моменту сроки лицензирования сократились для компаний со 120 до 15 дней. "В связи с продолжением эксперимента поставлена цель дальнейшего сокращения до 5 рабочих дней. Что касаемо лицензирования, то по сути, мы переходим к уведомительному механизму. И здесь мы уже видим риски качественного оказания услуг", - сказал он.

Глава Роснедр отметил, что на различных встречах, в частности, в Минэкономразвития и в правительстве, этот вопрос обсуждается не первый месяц: "И наша позиция, что такое резкое сокращение сроков не позволит качественно оказывать услугу. А с учетом длительности работ компаний-недропользователей, которым для геоизучения требуется от 5 до 7 лет, а для разработки месторождений 10-15 лет, такие сокращения лицензирования – с 15 до 5 дней, никоим образом не отразятся на общем жизненном цикле месторождения".

Кроме того, для столь существенного ускорения сроков Роснедра будут вынуждены перестраивать свои процессы, что, соответственно, вызовет и перестройку бизнес-процессов недропользователей. "Это касается и IP, и наших федеральных объектов. Поэтому мы предлагаем правительству сохранить текущую модель лицензирования. А дальше эволюционно двигаться над повышением качества услуг и снижением предоставления документов со стороны компаний", - добавил Петров.