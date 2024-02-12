Экс-акционер национализированного Мурманского рыбпорта объявлен в розыск

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Один из бывших акционеров национализированного АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) Даниил Полещук объявлен в розыск в связи с уголовным делом, сообщила юридическая служба ММРП.

По ее сведениям, бывшие собственники предприятия Александр Романов, его сын Даниил Полещук, его дочь Анастасия Креславская и его зять Олег Креславский осуществили "массовый вывод основных производственных активов" рыбного порта.

В частности, бывшие собственники вывели из имущества порта нефтеперегрузочный комплекс и железнодорожную ветку, 15 объектов в Южном районе и на территории Угольной базы ММРП, льдогенератор с холодильной камерой, а также здание холодильника №5, склады, административно-бытовые здания, перечислила служба.

"Уголовное дело по признакам хищения холодильника № 5 с административно-бытовым корпусом объединено с уголовным делом по признакам совершения лицами из числа бывших руководителей АО "ММРП" мошеннических действий по причинению ущерба обществу ( ММРП - ИФ ) в виде создания искусственных задолженностей в сумме 623 млн рублей. В рамках данного уголовного дела предъявлено заочное обвинение Полещуку Д.А., в настоящее время последний находится в розыске", - говорится в заявлении.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением того, что Полещук объявлен в розыск.

Юридическая служба ММРП заявляет также, что "продолжают выявляться активы АО "ММРП", выведенные из его состава, но не перерегистрированные на экс-акционеров". Таким активом в юридической службе называют здание портоуправления.

Дополнительно в ММРП сообщают о сложностях с возвращением из аренды холодильника № 3. Его в юридической службе называют "одним из основных стратегических объектов портовой инфраструктуры" рыбного порта. В заявлении говорится, что арендатором являются компании "Иней" и "Морозко", принадлежащие Ирине Полещук (степень родства с Даниилом Полещуком не указана - ИФ).

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области взыскал в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. В итоге 4 752 759 обыкновенных акций порта были списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция - с личного счета Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП). Впоследствии контроль над ММРП был передан Росрыболовству.

Согласно судебным материалам, ранее косвенный контроль над данным стратегическим предприятием установила группа лиц с участием иностранных инвесторов, в том числе Романов, Креславская, Даниил Полещук, а также АО "Зевс", ООО "Купец", АО "ММРП", Hermes Investment & Trading (Сингапур), а в последующем - венгерская New Millennium Group.

Суд постановил применить последствия недействительности ничтожных сделок по переуступке права требования, совершенных в 2017-2020 годах между C.I.Falcon Limited (Кипр), Hermes Investment & Trading Pte. Ltd и New Millennium Group Kft.

В июне 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил мнение, что предыдущие собственники ММРП "много что вывели из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту", и Росрыболовство уже запросило в Росреестре "инвентаризацию тех объектов, которые остались в порту".

Генеральный директор ММРП Александр Громов сообщал, что рыбпорт будет в судебном порядке возвращать активы.

Сейчас в Арбитражном суде Мурманской области рассматриваются дела о признании недействительными сделок бывших акционеров ММРП с имуществом и земельными участками. Кроме того, суд приостановил рассмотрение дела по иску Полещука и принадлежащего ему ООО "Гермес" о взыскании с ММРП 808,389 млн рублей по договорам займа.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

По итогам 2022 года порт увеличил перевалку грузов на 23%, до 326,4 тыс. тонн, в том числе 237,5 тысячи тонн рыбопродукции (рост на 5,7% относительно 2021 года). С мая 2023 года данные о перевалке грузов в ММРП не раскрывались.