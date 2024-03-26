Инвестфонд Augment Investments поможет "Росатому" продвигать плавучие АЭС за рубежом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фонд Augment Investments стал партнером госкорпорации "Росатом" по международным проектам плавучих атомных энергоблоков.

"Мы являемся, наверное, с середины прошлого года, с августа, по-моему, партнерами "Росатома" в строительстве, будущей эксплуатации и продаже электроэнергии на международных рынках плавучих атомных энергоблоков", - сказал на "Атомэкспо" управляющий директор фонда Сергей Величко.

По его словам, первые семь блоков будут построены с помощью СП "Росатома" и Augment. "Я надеюсь, в ближайшее время мы приступим к реализации этого проекта", - сказал он.

На данный момент владельцы Augment Investments не раскрываются, по последним доступным данным его бенефициаром являлся Виктор Харитонин, предприниматель с активами в сфере фармацевтики, лесопереработки и в других отраслях.

Как объяснил Величко, решение фонда о поддержке этого проекта обусловлено тем, что "за плавучими энергоблоками - будущее энергетики мира на ближайшие лет 30, это то, что мы внутри своей группы прогнозируем". По его словам, решения "Росатома" в этой области "являются оптимальными", особенно на фоне опыта эксплуатации ледоколов, которого у других мировых игроков нет.

"Громадный рост интереса за рубежом к плавучим атомным энергоблокам уже показан в тех странах, где мы провели премаркетинг за последние полгода - это Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кения, Южная Африка, Сейшельские острова. И это только начало нашего пути. Мы еще, по большому счету, не проводили такого агрессивного маркетинга с техническими подробными презентациями и сроками строительства", - рассказал Величко.

По его ожиданиям, инвестиционный интерес к этой отрасли будет расти. "Мы счастливы быть пионерами в данном вопросе как частный бизнес в партнерстве с "Росатомом". Считаем, что на горизонте пяти лет большая часть суверенных фондов Ближнего Востока, да и, наверное, остальных стран будут вкладывать деньги в развитие плавучих атомных энергоблоков", - уверен менеджер.

"Соответственно, это и было основным нашим мотивом - все перечисленное до этого, - почему мы решили, что данный проект не только полезен и интересен с точки зрения обеспечения энергоснабжения разных точек мира, но и инвестиционно привлекателен", - заключил он.

Харитонин ранее проявил интерес к другой связанной с атомом отрасли - ядерной медицине. В портфель его "МедИнвестГруп" ("дочка" редомицилированной в САР Калининграда "Огмент Инвестментс Лимитед") входит сеть центров ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи", проекта, созданного при участии "Роснано".

У "Росатома" есть действующий проект плавучей атомной станции в России - ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) мощностью 70 МВт, которая работает в Певеке на Чукотке. В ее состав входит плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", являющийся головным проектом транспортабельных энергоблоков малой мощности.

Как говорил в апреле 2023 года глава "Росатома" Алексей Лихачев, десятки стран интересовались проектом плавучей атомной станции. "Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и расположенные в холодных широтах", - отмечал он.