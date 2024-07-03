Законопроект о размещении резидентами САР акций за рубежом прошел II чтение

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах для резидентов российских специальных административных районов (САР): переезжать туда смогут более "молодые" компании; размещать свои ценные бумаги международные компании (МК) за рубежом смогут исключительно через инфраструктуру дружественных стран.

Законопроект № 444871-8 вносит изменения в закон о международных компаниях и международных фондах. В рамках первого чтения этот законопроект уточнял корпоративное законодательство, но ко второму чтению был дополнен нормами о резидентах САР.

Размещение на биржах дружественных стран

Законопроект устанавливает дополнительные требования для открытия иностранным номинальным держателям (депозитариям) и иностранным регистраторам лицевых счетов для учета прав на акции международных компаний, размещение или организация обращения которых осуществляется или планируется за пределами России.

Такие счета будут открываться при одновременном соблюдении трех общих условий. Первое: размещение акций происходит на зарегистрированной в дружественной юрисдикции торговой площадке, которая включена в специальный перечень иностранных бирж Банка России (он формирует его в соответствии со статьей 51.1 закона "О рынке ценных бумаг"). Второе: юрисдикцией постоянного местонахождения регистратора и депозитария не должно быть недружественное государство. Третье: у международной компании с этими лицами заключен договор.

Еще одно дополнительное условие есть для регистраторов - эти функции для российских международных компаний иностранные структуры могут выполнять только в том случае, если этого требуют личный закон или правила иностранной биржи, указано в законопроекте.

Дорогу молодым

Расширяется круг компаний, которые смогут переехать в САР. Это будет доступно для более "молодых" компаний - созданных до 1 марта 2024 года, а не до 1 марта 2022 года, как предусмотрено сейчас.

Изначально при создании САР в 2018 году возможность для редомициляции была предоставлена компаниям, созданным за рубежом до 1 января 2018 года. Однако весной 2022 года после введения антироссийских санкций статус резидента САР стал доступен компаниям, зарегистрированным не позднее 1 марта 2022 года.

Также продлевается на полтора года - до конца 2025 года - возможность упрощенной редомициляции компаний в САР - на основании усеченного пакета документов: копии решения совета директоров о смене компанией личного закона, если невозможно получить за рубежом оригинал. Этот порядок изначально был рассчитан на 2022 год, но срок его действия несколько раз продлевался.

Снижение минимального взноса в личный фонд

Согласно документу, минимальный размер имущественного взноса учредителя для регистрации международного личного фонда в САР будет снижен в 10 раз - с 5 млрд рублей до 500 млн рублей. Новые условия будут распространяться и на ранее созданные международные личные фонды.

Кроме того, законопроект наделяет личные фонды, стоимость активов в которых не менее 100 млн рублей, статусом квалифицированного инвестора. Это позволяет совершать сделки со сложными финансовыми инструментами.

Возможность создавать личные и международные личные фонды для управления активами россияне получили весной 2022 года. В первом случае минимальный взнос в них - от 100 млн рублей, и фонд может быть зарегистрирован на территории России, во втором - оценочная стоимость активов должна составлять не менее 5 млрд рублей, регистрируются такие фонды в САР.