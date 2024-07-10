Думский комитет одобрил повышение госпошлин при обращении в суды

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к Налоговому кодексу, которые повышают размер государственной пошлины при обращении физических и юридических лиц в суд, депутаты должны были рассмотреть весь законопроект на пленарном заседании 10 июля, но затем отложили его до 23 июля.

Законопроект № 577665-8 в марте 2024 года внесло в Госдуму правительство. Изначально законопроект предусматривал смягчение условий для доступа компаний к налоговому мониторингу - форме налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие между налогоплательщиком и инспекцией. Ко второму чтению в документ были внесены существенные правки.

Проект был дополнен нормами об отмене верхнего ограничения для размера госпошлины по имущественным искам. Сейчас она составляет 200 тысяч рублей при обращении в арбитражные суды и 60 тысяч рублей в суды общей юрисдикции, эти пределы начинают действовать с исковых требований в 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Поправки предусматривают, что при обращении в арбитражный суд с иском на сумму свыше 50 млн рублей заявитель должен будет уплатить в казну 725 тысяч рублей плюс 0,5% от суммы, превышающей 50 млн рублей. При аналогичном обращении в суд общей юрисдикции - 320 тысяч рублей плюс 0,2% от суммы, превышающей 50 млн рублей.

Повышаются размеры госпошлин и для споров за менее крупные суммы. Согласно поправкам, подача в арбитражный суд иска с требованиями до 100 тысяч рублей обойдется заявителю в 10 тысяч рублей (сейчас до 4 тысяч рублей). За иск на сумму от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей придется заплатить до 55 тысяч рублей (10 тысяч рублей плюс 5% от суммы свыше 100 тысяч рублей), тогда как сейчас - до 23 тысяч рублей. Спор за сумму от 1 млн до 10 млн рублей обойдется инициатору от 55 тысяч до 325 тысяч рублей и до 725 тысяч рублей за сумму до 50 млн рублей.

Станет дороже и оспаривание ненормативных актов чиновников, решений госорганов. Например, в арбитражных судах госпошлина для физлиц составит 15 тысяч рублей, для организаций - 50 тысяч рублей, вместо действующих 300 рублей и 3 тысяч рублей соответственно.

Увеличится госпошлина и за инициирование дела о несостоятельности должника: для организаций она вырастет с 6 тысяч до 100 тысяч рублей, для граждан - с 300 рублей до 10 тысяч рублей. Обращение в суд с заявлением о собственном банкротстве по-прежнему будет бесплатным.

Также законопроект закрепляет в НК позицию Верховного суда о том, что инициатор возбуждения обособленного спора в деле о несостоятельности, например, о привлечении контролирующих лиц банкрота к субсидиарной ответственности, обязан оплачивать госпошлину в размере, исходя из существа его требований.

Станут платными подача заявлений о правопреемстве (5 тысяч рублей для граждан и 25 тысяч рублей для организаций), пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам - 30 тысяч рублей. В аналогичную сумму - 30 тысяч рублей обойдется рассмотрение заявления об обеспечительных мерах, сейчас госпошлина в 10 раз меньше.

Эти поправки в НК схожи с предложениями ВС о повышении размера госпошлин, которые он озвучивал в 2017 году. Тогда он разработал соответствующий законопроект, целью которого являлось снижение количества рассматриваемых споров в суде и уменьшение нагрузки на судей. Но соответствующий законопроект так и не был принят.