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РФ в 2023 году увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку в 3,5 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия в прошлом году увеличила поставки нефтепродуктов в страны Африки в 3,5 раза - до 17,6 млн т, сообщил в четверг в ходе "круглого стола" в Госдуме директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Дмитрий Семенов.

По его словам, количество обсуждаемых проектов сотрудничества в сфере энергетики с африканскими странами с 2022 года увеличилось с 30 до 40.

"Определены 14 стран, которые у нас являются первоочередными. И, конечно, наши компании широко представлены на континенте. Это и проекты в нефтегазовой сфере, это добыча, транспортировка. По поставкам есть хорошая динамика. В прошлом году мы по нефтепродуктам выросли в 3,5 раза, до 17,6 млн тонн. Конечно, сказывается низкая база сравнения, но, тем не менее, своя лепта в решение задачи по переориентации нашего энергоэкспорта здесь тоже вносится", - заметил Семенов.

Он сообщил также, что Россия работает по расширению использования газа в энергетике африканских стран, по использованию газомоторного топлива.

"Очень сильное направление по электроэнергетике. Причем помимо прежних объектов, помимо традиционной энергетики, предлагаем партнерам и проекты в альтернативной энергетике - солнце, ветер. Плотно работаем с "Росатомом". Понятно, что по своим проектам госкорпорация является головной, но мы с ними всегда вместе и друг друга по необходимости поддерживаем", - добавил представитель Минэнерго.

Он подчеркнул важность взаимодействия по стандартизации оборудования.

"Мы поддерживаем идею, что объекты электрогенерации, конечно, разумнее, целесообразнее реализовывать не сами по себе, а в увязке с объектами промышленности или горнодобывающего комплекса. Это самоподдерживающая, взаимоусиливающая структура. Но, в свою очередь, это действительно тоже приводит к тому, что нужно изыскивать или мобилизовывать большой объем финансовых средств. И, соответственно, это ставит задачу по привлечению большого объема финансирования на приемлемых условиях", - сказал Семенов, добавив, что Минфин и Центробанк работают над обеспечением беспрепятственного проведения платежей.

Минэнерго РФ Африка
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