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Минобороны РФ сообщило, что диверсанты ВСУ отступили из Курской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российская армия наносит удары по остаткам диверсионной группы ВСУ, которая после попытки прорыва в Курскую область отступила на украинскую территорию.

"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение", - сообщило во вторник Минобороны РФ и опубликовало кадры ударов.

По словам российских военных, понеся потери, украинская диверсионная группа ВСУ отступила на украинскую территорию, часть группы попыталась закрепиться в районе госграницы, была блокирована подразделениями российской армии.

"Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары", - говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 мск до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. В отражении атаки были задействованы войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ.

"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области", - сообщало Минобороны РФ.

Министерство сообщало об уничтожении 16 единиц бронетехники ВСУ: шести танков, двух боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров, трех боевые бронированных машин "Козак" и инженерной машины разграждения.

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