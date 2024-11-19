Ветераны СВО с самыми тяжелыми ранениями могут получить бионические протезы из КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти прорабатывают возможность обеспечить самыми современными китайскими бионическими протезами ветеранов специальной военной операции с наиболее тяжелыми ранениями, сообщила замминистра обороны РФ, председатель Фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева.

"Сейчас мы рассматриваем возможность для тех, кто получил наиболее тяжелые ранения (...), для таких ветеранов, героев мы бы хотели дополнительно организовать протезирование в Китайской народной республике", - сказала Цивилева, выступая во вторник в Минюсте РФ на совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО.

"Потому что там есть бионические протезы, позволяющие вживлять чип не только в мышечное волокно, но и даже в головной мозг. И полностью воспроизводить движение", - пояснила Цивилева.

Она отметила, что по данному поводу в Россию уже приезжали коллеги из Китая, и демонстрировали, как человек с таким протезом играл на фортепиано.

"Вот такие точечные движения. И здесь нам необходимо задействовать наших партнеров, и международные организации, чтобы обеспечить их самыми лучшими современными протезами", - добавила замминистра обороны.