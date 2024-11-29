Самарский губернатор анонсировал передачу правоохранителям жалоб на футбольных агентов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, недавно заявивший о коррупции среди футбольных судей, 2 декабря подаст в правоохранительные органы заявление уже о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он рассказал в видеообращении в телеграм-канале и пообещал 2 декабря раскрыть подробности.

"В понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе. Поэтому в понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление", - сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил, что самарский клуб задолжал 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

В тот же день Российский футбольный союз заявил, что поможет в расследовании озвученных Федорищевым фактов о коррупции. "Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы", - говорилось в заявлении.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ "разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе". Он подчеркнул, что заявление губернатора Самарской области необходимо рассматривать со всей серьезностью.

После заявления губернатора, по данным "Матч ТВ", два человека из финансового блока "Крыльев Советов" были уволены, в том числе финансовый директор клуба. Генеральный директор Вадим Андреев продолжает работу.

28 ноября клубы РПЛ письменно попросили Федорищева предоставить имеющуюся информацию о предполагаемых коррупционных схемах в футбольном судействе. Губернатор сообщил, что передал в правоохранительные органы факты, которые могут свидетельствовать о коррупции в судейском корпусе российского футбола.

Ранее глава региона анонсировал проверки расходования бюджетных средств профессиональными спортивными клубами. Дотации из регионального бюджета футбольному клубу "Крылья Советов", по словам губернатора, превысили 1,5 млрд рублей.