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Самарский губернатор анонсировал передачу правоохранителям жалоб на футбольных агентов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, недавно заявивший о коррупции среди футбольных судей, 2 декабря подаст в правоохранительные органы заявление уже о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он рассказал в видеообращении в телеграм-канале и пообещал 2 декабря раскрыть подробности.

"В понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе. Поэтому в понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление", - сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил, что самарский клуб задолжал 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

В тот же день Российский футбольный союз заявил, что поможет в расследовании озвученных Федорищевым фактов о коррупции. "Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы", - говорилось в заявлении.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ "разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе". Он подчеркнул, что заявление губернатора Самарской области необходимо рассматривать со всей серьезностью.

После заявления губернатора, по данным "Матч ТВ", два человека из финансового блока "Крыльев Советов" были уволены, в том числе финансовый директор клуба. Генеральный директор Вадим Андреев продолжает работу.

28 ноября клубы РПЛ письменно попросили Федорищева предоставить имеющуюся информацию о предполагаемых коррупционных схемах в футбольном судействе. Губернатор сообщил, что передал в правоохранительные органы факты, которые могут свидетельствовать о коррупции в судейском корпусе российского футбола.

Ранее глава региона анонсировал проверки расходования бюджетных средств профессиональными спортивными клубами. Дотации из регионального бюджета футбольному клубу "Крылья Советов", по словам губернатора, превысили 1,5 млрд рублей.

Крылья Советов Вячеслав Федорищев Самарская область РПЛ РФС
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