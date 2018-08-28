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Назван лучший гол сезона-2017/18 по версии УЕФА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду признан автором лучшего гола в сезоне-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на сайте УЕФА.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ювентуса" в Турине Роналду, будучи игроком мадридского "Реала", нанес точный удар в падении через себя, чем вызвал аплодисменты болельщиков даже итальянского клуба. За этот гол проголосовали 197 496 из 346 915 участников опроса на сайте УЕФА.

"Реал" в итоге по сумме двух встреч оказался сильнее "Ювентуса", вскоре дошел до финала, где выиграл у английского "Ливерпуля" и в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В общей сложности (с учетом предшествовавшего Лиге Кубка чемпионов) "Реал" выигрывал главный клубный турнир Европы 13 раз, что является наивысшим показателем.

Что касается Роналду, то перед стартом сезона-2018/19 он перешел как раз в "Ювентус". Несмотря на то, что лучший гол предыдущего сезона состоялся именно в ворота "Ювентуса", туринский клуб поздравил игрока с победой в номинации.

Второе место занял гол футболиста французского "Марселя" Димитра Пайет в ворота "Лейпцига" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Этот гол набрал 35 558 голосов. На третьем месте разместился гол испанки Эвы Наварро в ворота Германии в финале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. За этот гол проголосовали 23 315 человек.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус, УЕФА, Лига чемпионов УЕФА

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