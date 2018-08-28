Легкоатлеты Ласицкене и Шубенков выступят в финале "Бриллиантовой лиги"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене выступит на финальном этапе " Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике в Цюрихе 30 августа, сообщает издание "Весь спорт".

Ласицкене уверенно лидирует в общем зачете (46 очков), опережая на 12 очков болгарку Мирелу Демиреву, на 32 - украинку Юлию Левченко.

Медалист трех чемпионатов мира в беге с барьерами Сергей Шубенков и прыгун с шестом Тимур Моргунов, взявший рубеж в 6 метров, примут участие в этапе, который пройдет 31 августа в Брюсселе.

Шубенков в тотале пока второй (29), уступая всего одно очко испанцу Орландо Ортеге, но опережая на пять - ямайца Рональда Леви, на шесть - американца Девона Аллена.

Моргунов в общем зачете - 12-й (6 очков). Лидер - американец Сэм Кендрикс (39).