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Киевское "Динамо" не смогло пройти "Аякс" в ЛЧ и сыграет в Лиге Европы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Киевское "Динамо" не смогло пройти амстердамский "Аякс" в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

После поражения неделю назад в Амстердаме со счетом 1:3 украинская команда сыграла с "Аяксом" вничью 0:0 на своем поле.

Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап Лиги чемпионов проходит "Аякс", а "Динамо" будет играть в групповом турнире Лиги Европы.

Кроме того, в отчетный игровой вечер путевку в групповую стадию ЛЧ завоевал "Янг Бойз" (Загреб, Хорватия), который по сумме двух встреч прошел хорватскую команду "Динамо" (Загреб). Ответная встреча, прошедшая в Загребе, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Янг Бойз". Результат первой встречи - 1:1.

Еще одной командой, пробившейся в основную стадию Лиги чемпионов, стал греческий АЕК. В ответной встрече он на своем поле сыграл с венгерским клубом "Види" - 1:1. Результат первого матча - 2:1 в пользу АЕКа.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА
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