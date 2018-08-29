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Российский боксер Гассиев выбыл на полгода из-за травм

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев не сможет участвовать в боях в ближайшие пять-шесть месяцев, о чем сообщил его тренер Абель Санчес.

"У него были некоторые травмы, требовавшие длительного лечения. И мы будем работать над этим. Таким образом, он будет отсутствовать в течение следующих пяти и шести месяцев", - приводит слова Санчеса ESPN.

"У него была операция на плече и на носу. Надеюсь, мы встретимся с командой примерно через месяц и обсудим дальнейшие планы", - сказал тренер.

По словам Санчеса, решение о переходе Гассиева в тяжелый вес еще не принято.

На счету 24-летнего Гассиева 26 выигранных поединков, из них 19 – нокаутом. При этом россиянин один бой проиграл. 22 июля нынешнего года Мурат Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоялся в Москве.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев

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