Павел Погребняк перешел в "Урал"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Состав футбольного клуба "Урал" пополнил российский нападающий Павел Погребняк, сообщает пресс-служба клуба.
"Сегодня в офисе клуба с экс-форвардом сборной России был заключен контракт. Павел будет выступать за уральскую команду под номером 88", - говорится в сообщении.
Погребняк - воспитанник московского "Спартака", за основной состав которого выступал с 2001 по 2006 годы. За это время он уходил в аренду в "Балтику", "Химки" и "Шинник". Позднее он играл за "Томь", "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Рединг" и "Фулхэм", в 2015 году перешел в "Динамо". В начале февраля нынешнего года Погребняк стал игроком "Тосно", выиграл с ним Кубок России, после чего команда прекратила существование.
Погребняк является заслуженным мастером спорта, чемпионом России 2007 года в составе петербургского "Зенита" и обладателем Кубка УЕФА 2007/08.
🔥🔥🔥ОФИЦИАЛЬНО: Павел Погребняк стал футболистом #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) 29 августа 2018 г.
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