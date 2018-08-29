Павел Погребняк перешел в "Урал"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Состав футбольного клуба "Урал" пополнил российский нападающий Павел Погребняк, сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня в офисе клуба с экс-форвардом сборной России был заключен контракт. Павел будет выступать за уральскую команду под номером 88", - говорится в сообщении.

Погребняк - воспитанник московского "Спартака", за основной состав которого выступал с 2001 по 2006 годы. За это время он уходил в аренду в "Балтику", "Химки" и "Шинник". Позднее он играл за "Томь", "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Рединг" и "Фулхэм", в 2015 году перешел в "Динамо". В начале февраля нынешнего года Погребняк стал игроком "Тосно", выиграл с ним Кубок России, после чего команда прекратила существование.

Погребняк является заслуженным мастером спорта, чемпионом России 2007 года в составе петербургского "Зенита" и обладателем Кубка УЕФА 2007/08.