Гандбольный "Спартак" занялся процессом объединения с одноименными ФК и ХК

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Исполнительный директор гандбольного клуба "Спартак" Василий Славин заявил, что с футбольным клубом "Спартак" обсуждаются перспективы создания ассоциации.

"Мы благодарны нашим старшим товарищам из хоккейного и футбольного клубов за поддержку. Спартаковская семья построена на принципах помощи, инициатором этого был Наиль Измайлов (вице-президент футбольного клуба "Спартак" - ИФ). Есть идея объединения в ассоциацию, работа идет, но пока не могу рассказать о подробностях. В ближайшее время будут новости", - сказал Славин на пресс-конференции в среду.

В декабре 2015 года сообщалось о начале сотрудничества между футбольным, хоккейным и мини-футбольным клубами "Спартак".

В марте 2018 года был подписан меморандум между футбольным и мини-футбольным клубами "Спартак". Он подразумевает совместную работу по привлечению талантливых детей академии по мини-футболу "Спартак" к тренировочным занятиям в академии имени Федора Черенкова, стажировку тренеров, проведение мастер-классов и обмен полезными методическими наработками.

15 августа генеральный директор мини-футбольного "Спартака" Владимир Смирнов заявил, что об объединении команд по различным видам спорта под единым брендом "Спартак" говорить пока рано.