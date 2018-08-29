"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подверг денежным штрафам московские "Спартак" и "Динамо" по итогам матча пятого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги, сообщает "Чемпионат".

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, ""Спартак" за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 125 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики – на 30 тысяч рублей".

"За выход за пределы технической зоны главный тренер красно-белых Массимо Каррера оштрафован на 25 тысяч рублей", - отметил Григорьянц.

"Болельщики "Динамо" не только использовали пиротехнику, но и бросали ее на трибуны, за это клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений "Динамо" оштрафовано на 40 тысяч рублей – это является третьим подобным случаем в сезоне. Также за выход за пределы технической зоны главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов оштрафован на 10 тысяч рублей", - сказал глава КДК РФС.

Таким образом, в общей сумме "Спартак" и "Динамо" выплатят 530 тысяч рублей.

Матч "Спартак" - "Динамо" прошел в субботу и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Массимо Карреры.