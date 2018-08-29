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Артем Дзюба в четвертый раз из пяти признан игроком тура РПЛ

Помимо него, в нынешнем чемпионате лауреатом тура становился партнер по "Зениту" Олег Шатов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

"Дзюба - лучший игрок пятого тура РПЛ по итогам совместного голосования РПЛ, "Матч Премьер" и "Матч ТВ". В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком также Артема Дзюбу. Он в четвертый раз удостаивается награды лучшего игрока тура", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала в среду.

Второе место по итогам голосования, которое ведется в соцсети ВК, занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третье - нападающий "Спартака" Квинси Промес.

За Дзюбу проголосовало 14 654 пользователей группы – 48,69% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев: 6 300 голосов (20,93%), третье - нападающий "Спартака" Квинси Промес, набравший 3 424 голосов (11,38 %).

В пятом туре РПЛ "Зенит" обыграл в гостях команду "Уфа" со счетом 2:0. Дзюба забил второй мяч в ворота башкирской команды.

В конце месяца РПЛ и телеканалы выберут лучшего игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ. ​

Помимо Дзюбы игроком тура в нынешнем чемпионате становился его партнер по "Зениту" полузащитник Олег Шатов, ставший лучшим по итогам второго тура.

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Теги: футбол, ФК Зенит, Артем Дзюба, Российская премьер-лига, РПЛ

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Артем Дзюба в четвертый раз из пяти признан игроком тура РПЛ

Помимо него, в нынешнем чемпионате лауреатом тура становился партнер по "Зениту" Олег Шатов Подробнее

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