Артем Дзюба в четвертый раз из пяти признан игроком тура РПЛ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба "Матч ТВ".
"Дзюба - лучший игрок пятого тура РПЛ по итогам совместного голосования РПЛ, "Матч Премьер" и "Матч ТВ". В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком также Артема Дзюбу. Он в четвертый раз удостаивается награды лучшего игрока тура", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала в среду.
Второе место по итогам голосования, которое ведется в соцсети ВК, занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третье - нападающий "Спартака" Квинси Промес.
За Дзюбу проголосовало 14 654 пользователей группы – 48,69% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев: 6 300 голосов (20,93%), третье - нападающий "Спартака" Квинси Промес, набравший 3 424 голосов (11,38 %).
🔥 По итогам совместного голосования Российская Премьер-Лига, @matchpremier и МАТЧ ТВ определили лучшего игрока 5-го тура #РПЛ! Вы не поверите, но им стал Артём Дзюба!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 августа 2018 г.
За нападающего @zenit_spb проголосовали 14 654 (48,69%) пользователей ВКонтакте.#ИгрокТура #ИдётВолна pic.twitter.com/uxFg6StGbf
В пятом туре РПЛ "Зенит" обыграл в гостях команду "Уфа" со счетом 2:0. Дзюба забил второй мяч в ворота башкирской команды.
В конце месяца РПЛ и телеканалы выберут лучшего игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ.
Помимо Дзюбы игроком тура в нынешнем чемпионате становился его партнер по "Зениту" полузащитник Олег Шатов, ставший лучшим по итогам второго тура.