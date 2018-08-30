Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сербская "Црвена Звезда" голландский ПСВ и португальская "Бенфика" завоевали путевки в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации "Црвена Звезда" в гостях сыграла вничью с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" – 2:2 (результат первой игры – 0:0, сербы прошли дальше за счет лучшего показателя по голам на выезде). ПСВ дома взял верх над белорусским БАТЭ – 3:0 (в первом матче также выиграл ПСВ – 3:2). "Бенфика" в гостях разгромила греческий ПАОК – 4:1 (в первом матче зафиксирована ничья – 1:1).

Таким образом, определился полный состав участников групповой стадии. Изначально автоматически путевки получили 26 команд, еще шесть клубов, согласно рейтингу представленных ими стран, вынуждены были преодолеть квалификационный отбор. Три из них это сделали накануне: "Янг Бойз" (Швейцария), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция).

Россия в Лиге чемпионов: два из трех

Среди тех, кто автоматически попал в групповую стадию, - два российских клуба: чемпион страны московский "Локомотив", серебряный призер – столичный ЦСКА. В нынешнем сезоне Россия впервые в истории могла быть представлена на основной стадии тремя командами, однако бронзовый призер чемпионата страны московский "Спартак" не сумел пройти квалификационный отбор: в третьем раунде квалификации он по сумме двух встреч уступил ПАОКу. И теперь "Спартак" (как и ПАОК) будет играть в групповой стадии Лиги Европы.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако.

"Локомотив" в первой корзине, ЦСКА – в третьей

Клубный рейтинг России в УЕФА позволил "Локомотиву" попасть при "посеве" в первую корзину. Благодаря этому подопечные Юрия Семина не попадут в группу с другими представителями корзины, а это: испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", немецкая "Бавария", английский "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен".

Во вторую корзину вошли: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту", "Бенфика" (оба - Португалия), "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Шахтер" (Украина), "Наполи", "Рома" (оба - Италия).

В третью корзину попал ЦСКА, а помимо него: "Шальке" (Германия), "Лион", "Монако" (оба -Франция), "Аякс", ПСВ (оба -Голландия), "Валенсия" (Испания), "Ливерпуль" (Англия).

Состав четвертой корзины: "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Интер" (Италия), "Хоффенхайм" (Германия), АЕК (Греция), "Виктория" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия).

Согласно регламенту

ЦСКА и "Локомотив" точно не попадут в одну группу, поскольку регламент турнира не предусматривает присутствия в квартете более одного представителя той или иной страны. Кроме того, ни ЦСКА ни "Локомотив" в основной стадии соревнования не сыграет с "Шахтером": УЕФА традиционно разводит российские и украинские клубы.

Старт и финиш

Матчи первого тура группового этапа пройдут 18-19 сентября. Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано" – домашней арене "Атлетико".

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал". В общей сложности он выиграл трофей 13 раз (наилучший показатель), включая три последних сезона.