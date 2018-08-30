Россиянин Хачанов вышел в третий круг US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

Борьбу за выход в третий круг US Open он вел с итальянцем Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

В третьем круге Хачанов сыграет с лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее соперники встречались четыре раза, все четыре матча выиграл Надаль

В третий круг вышел и Даниил Медведев, обыгравший грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет хорват Борна Чорич. Счет по победам в личных встречах в этой паре пока 2-1 в пользу представителя Хорватии.

Успеха добилась и россиянка Екатерина Макарова: во втором круге она нанесла поражение немке Юлии Гергес - 7:6 (12:10), 6:3.

В третьем круге Макарова сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии. Ранее спортсменки встречались трижды, все матчи завершились победой россиянки.

В среду программа второго круга в мужском и женском одиночном разрядах продолжится.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).