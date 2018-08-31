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Футболист "Спартака" Квинси Промес перешел в "Севилью"

Контракт голландского футболиста с испанским клубом подписан на пять лет

Футболист "Спартака" Квинси Промес перешел в "Севилью"
В Лиге чемпионов Квинси Промес огорчал "Севилью" (ее игроки - на заднем плане) голами, теперь постарается ее порадовать
Фото: Reuters

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" и сборной Голландии по футболу Квинси Промес перешел в "Севилью", сообщает пресс-служба испанского клуба.

Срок действия контракта составит пять лет.

Квинси Промес является воспитанником академии амстердамского "Аякса", до перехода в "Спартак" играл в ряде голландских клубов. В российский клуб он перебрался из "Твенте" в 2014 году, с тех пор стал лидером "Спартака" и самым результативным его футболистом. В том числе благодаря его успешной игре московский клуб выиграл чемпионат России-2016/17. Этот триумф позволил "Спартаку" автоматически завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18. Самым успешным для Промеса здесь оказался как раз матч против "Севильи" в Москве: голландец провел два гола и сделал две результативные передачи, а российский клуб одержал крупную победу – 5:1.

По итогам 2017 года Квинси Промес был признан лучшим футболистом в России.

Что касается "Севильи", то, несмотря на то, что она лишь однажды выиграла чемпионат Испании (сезон-1945/46), клуб является одним из ведущих в своей стране. В последние годы он успешно выступает на европейской арене, о чем свидетельствует выигрыш Лиги Европы УЕФА три раза подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Предыдущий чемпионат Испании "Севилья" завершила на седьмом месте, что позволило ей стать участником Лиги Европы. Команда, возглавляемая испанцем Пабло Мачином стартовала со второго раунда квалификации и в итоге добралась до групповой стадии.

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Теги: футбол, ФК Спартак, Квинси Промес, Испания, ФК Севилья

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