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"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн

Команда Сергея Томарова попытается отыграть отставание от подопечных Стивена Джеррарда и выйти в групповой этап Лиги Европы

"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн
Игровой эпизод из первого матча между "Рейнджерс" и "Уфой" в Глазго
Фото: Reuters

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы проходит в столице Башкортостана

А вот и состав "Уфы"!
 

Напомним, что "Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале". В третьем раунде уфимцы переиграли люксембургский клуб "Прогресс".

Предлагаем вашему вниманию стартовый состав "Рейнджерс"

Ну а сейчас мы напомним вам, как шла игра в Глазго:

Изюминкой самого факта игры является, конечно, тот факт, что в столицу Башкортостана пожаловал сам Стивен Джеррард - легенда "Ливерпуля" и сборной Англии! Он приехал в качестве главного тренера "Рейнджерс"! На фотке к онлайну вы увидите его на заднем плане.

Первая игра прошла неделей ранее в Глазго и завершилась победой футболистов "Рейнджерс" со скромным счетом 1:0. Посмотрим, как оно будет в ответном противостоянии и пожелаем успеха нашей команде.

Матч пройдет сегодня в Уфе и стартует в 17:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между российским клубом "Уфа" и шотландским "Глазго Рейнджерс"!

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Уфа, ФК Рейнджерс

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