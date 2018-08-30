"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы проходит в столице Башкортостана
А вот и состав "Уфы"!
Наш состав на @RangersFC pic.twitter.com/kPESU4f6vY— ФК УФА (@UfaFc) 30 августа 2018 г.
Напомним, что "Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале". В третьем раунде уфимцы переиграли люксембургский клуб "Прогресс".
Предлагаем вашему вниманию стартовый состав "Рейнджерс"
Your #RangersFC team for tonight's @EuropaLeague match.— Rangers Football Club (@RangersFC) 30 августа 2018 г.
Watch LIVE on @RangersTV: https://t.co/qhh4owWJDC pic.twitter.com/w8EeZL1Sdq
Ну а сейчас мы напомним вам, как шла игра в Глазго:
Изюминкой самого факта игры является, конечно, тот факт, что в столицу Башкортостана пожаловал сам Стивен Джеррард - легенда "Ливерпуля" и сборной Англии! Он приехал в качестве главного тренера "Рейнджерс"! На фотке к онлайну вы увидите его на заднем плане.
Первая игра прошла неделей ранее в Глазго и завершилась победой футболистов "Рейнджерс" со скромным счетом 1:0. Посмотрим, как оно будет в ответном противостоянии и пожелаем успеха нашей команде.
Матч пройдет сегодня в Уфе и стартует в 17:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между российским клубом "Уфа" и шотландским "Глазго Рейнджерс"!