30 августа 19:00

"Мольде" - "Зенит". Онлайн

Норвежский и российский клубы проводят ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Подробнее

30 августа 18:55

"Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из еврокубков

Шотландская команда, возглавляемая Стивеном Джеррардом доигрывала матч, имея в составе на два игрока меньше Подробнее

30 августа 16:00

"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн

Башкирский клуб играет с шотландской командой вничью в ответном матче Лиги Европы, имея в составе на два игрока больше Подробнее

30 августа 14:28

Четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил