"Мольде" - "Зенит". Онлайн

Матч проходит в Норвегии
Футболист "Мольде" Петтер Странд получил шанс для удара и им воспользовался. Правда, неудачно: мяч пролетел выше ворот
Футболист "Зенита" Мевля, находясь в своей штрафной, заблокировал удар соперника
"Зенит" сейчас в атаке
Без опасных моментов идет игра
Так "Зенит" - он в белом - фотографировался перед матчем
Поехали! Вперед, сине-бело-голубые!#МольдеЗенит pic.twitter.com/ePFETakIlK— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 30 августа 2018 г.
И уж тем более не стоит проигрывать 0:3, 0:4 и так далее
"Зениту" крайне нежелательно проигрывать со счетом, например, 0:2. В таком случае он останется за бортом турнира
Главный судья - испанец Карлос Дель Серро Гранде
Матч начался!
А это стартовый состав "Мольде":
Det nærmer seg kampstart! Vi er klare! Her er dagens lag mot Zenit St. Petersburg. #herkommermolde pic.twitter.com/kJnNKZIXzd— Molde Fotballklubb (@Molde_FK) 30 августа 2018 г.
Стартовый состав "Зенита":
Стартовый состав на сегодня! 👌#МольдеЗенит #ВолнаИдетНаМольде pic.twitter.com/04htk07FKm— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 30 августа 2018 г.
Что ж, шансы "Зенита" на выход в групповую стадию вполне себе высоки.
Результат первой игры - 3:1 в пользу "Зенита". Это было так:
Матч пройдет сегодня в Норвегии и стартует в 20:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между норвежским "Мольде" и петербургским "Зенитом"!