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"Мольде" - "Зенит". Онлайн

Норвежский и российский клубы проводят ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы

"Мольде" - "Зенит". Онлайн
В первой игре, прошедшей в Петербурге, "Зенит" добился победы со счетом 3:1
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Матч проходит в Норвегии

13'

Футболист "Мольде" Петтер Странд получил шанс для удара и им воспользовался. Правда, неудачно: мяч пролетел выше ворот

11'

Футболист "Зенита" Мевля, находясь в своей штрафной, заблокировал удар соперника

9'

"Зенит" сейчас в атаке

7'

Без опасных моментов идет игра

4'

Так "Зенит" - он в белом - фотографировался перед матчем

3'

И уж тем более не стоит проигрывать 0:3, 0:4 и так далее

2'

"Зениту" крайне нежелательно проигрывать со счетом, например, 0:2. В таком случае он останется за бортом турнира

1'

Главный судья - испанец Карлос Дель Серро Гранде

1'

Матч начался!

А это стартовый состав "Мольде":
 

Стартовый состав "Зенита":

Что ж, шансы "Зенита" на выход в групповую стадию вполне себе высоки.

Результат первой игры - 3:1 в пользу "Зенита". Это было так:

Матч пройдет сегодня в Норвегии и стартует в 20:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между норвежским "Мольде" и петербургским "Зенитом"!

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит

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