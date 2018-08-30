Экс-хоккеиста ЦСКА заподозрили в употреблении кокаина

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии защитник чешской команды "Пардубица" Петр Часлава подозревается в употреблении наркотиков, сообщает isport.blesk.cz.

Сообщается, что в начале лета полиция проверила Чаславу, находившегося за рулем автомобиля, на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ. Тест дал положительный результат. Вскоре, однако, анализ крови, проведенный в больнице, дал отрицательный результат.

"Я сейчас в командировке за границей, и я узнал эту информацию из средств массовой информации. По возвращении мы немедленно поговорим с Петром. Но на данный момент я не могу вам ничего рассказать ", - сказал генеральный менеджер "Пардубицы" Душан Сальфицкий.

Петр Часлава имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). С 2010 по 2012 годы он защищал цвета московского ЦСКА, с 2012 по 2014 – череповецкой "Северстали".