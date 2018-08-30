Защитник "Рубина" Сорокин вызван в сборную России по футболу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Защитник казанского "Рубина" Егор Сорокин впервые получил вызов в национальную сборную России, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

"22-летний защитник "Рубина" Егор Сорокин впервые получил вызов в национальную сборную России!" - говорится в сообщении.

В сборной России Сорокин заменит травмированного Илью Кутепова.

Ранее врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что защитнику команды и сборной России Илье Кутепову предстоит пройти углубленное обследование в Риме. Футболисту может потребоваться операция.

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что следил за И.Кутеповым и его состоянием.

"Медицинский и тренерский штаб сборной внимательно следит за состоянием всех игроков, входящих в расширенный список команды. Еще в середине августа мы знали о том, что Илья Кутепов в течение недели тренировался по индивидуальной программе в "Спартаке". Затем перед оглашением списка футболистов на сентябрьский сбор он чувствовал себя нормально, в течение определенного периода занимался в общей группе и не испытывал никаких болей. Именно поэтому Кутепов и получил вызов в сборную", - цитирует пресс-служба Российского футбольного союза Безуглова.

"Однако вчера на тренировке игрок почувствовал проблемы в ранее травмированной области, и медицинская служба "Спартака" приняла решение отправить его на дополнительное обследование. К сожалению, это не позволит ему принять участие в ближайших матчах против Турции и Чехии", - сказал врач сборной России.

Россия в рамках турнира Лига Наций 7 сентября в Трабзоне сыграет с Турцией, а 10 сентября в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч с Чехией.

К предстоящим матчам подопечные Станислава Черчесова начнут готовиться 3 сентября на базе в подмосковном Новогорске.