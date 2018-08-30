"Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из еврокубков

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между ФК "Уфа" и шотландским "Рейнджерс" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Уфе в четверг, - 1:1. На девятой минуте игрок "Рейнджерс" Овимумо Эжариа открыл счет, на 32-й Дмитрий Сысуев провел ответный гол.

Футболисты "Рейнджерс" доигрывали матч в меньшинстве: на 38-й минуте был удален Альфредо Морелос, на 66-й – Джон Флэнаган (оба получили по две желтые карточки).

Первый матч, прошедший неделей ранее в Глазго, завершился со счетом 1:0 в пользу "Рейнджерс". Таким образом, шотландский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в групповой этап Лиги Европы. "Уфа" выбыла из еврокубков.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале". В третьем раунде уфимцы переиграли люксембургский клуб "Прогресс".