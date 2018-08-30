"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 проиграли норвежскому "Мольде" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, однако этот результат устроил российский клуб для выхода в групповую стадию.

Встреча, прошедшая в четверг в Норвегии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Мольде". В его составе голы провели Эйрик Хестад (65-я минута) и Эрлинг Холлан (76). В составе "Зенита" отличился Далер Кузяев (21).

Первый матч, прошедший неделей ранее в Петербурге, завершился победой "Зенита" со счетом 3:1. Команда Сергея Семака оказалась сильнее по сумме двух встреч.

"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо".

Теперь "Зенит" выступит на групповом турнире Лиги Европы. Помимо него Россию здесь представят ФК "Краснодар", автоматически получивший путевку в основной этап благодаря четвертому месту в чемпионате России, и московский "Спартак", выбывший из Лиги чемпионов после матчей с греческим ПАОКом в третьем раунде квалификации ЛЧ.

Еще один российский клуб, "Уфа", дошел до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил шотландскому "Рейнджерс".