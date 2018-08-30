Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы

В ответном матче третьего раунда квалификации он уступил "Мольде", но по сумме двух встреч оказался сильнее

"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы
Футболисты "Зенита" (в белом + вратарь в черном), несмотря на поражение, вышли в групповую стадию Лиги Европы
Фото: ТАСС, Вячеслав Евдоким

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 проиграли норвежскому "Мольде" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, однако этот результат устроил российский клуб для выхода в групповую стадию.

Спорт"Мольде" - "Зенит". Онлайн"Мольде" - "Зенит". ОнлайнЧитать подробнее

Встреча, прошедшая в четверг в Норвегии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Мольде". В его составе голы провели Эйрик Хестад (65-я минута) и Эрлинг Холлан (76). В составе "Зенита" отличился Далер Кузяев (21).

Первый матч, прошедший неделей ранее в Петербурге, завершился победой "Зенита" со счетом 3:1. Команда Сергея Семака оказалась сильнее по сумме двух встреч.

"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо".

Теперь "Зенит" выступит на групповом турнире Лиги Европы. Помимо него Россию здесь представят ФК "Краснодар", автоматически получивший путевку в основной этап благодаря четвертому месту в чемпионате России, и московский "Спартак", выбывший из Лиги чемпионов после матчей с греческим ПАОКом в третьем раунде квалификации ЛЧ.

Еще один российский клуб, "Уфа", дошел до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил шотландскому "Рейнджерс".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит

Новости по теме

Спорт
"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы
В ответном матче третьего раунда квалификации он уступил "Мольде", но по сумме двух встреч оказался сильнееПодробнее
 ЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионовЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Армейцы попали в одну группу с "Ромой" и "Реалом"Подробнее
 "Мольде" - "Зенит". Онлайн"Мольде" - "Зенит". Онлайн
Петербургский клуб уступил со счетом 1:2 в ответном матче Лиги Европы, но вышел в групповой этапПодробнее
 "Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из еврокубков"Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из еврокубков
Шотландская команда, возглавляемая Стивеном Джеррардом доигрывала матч, имея в составе на два игрока меньшеПодробнее
"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн
Башкирский клуб играет с шотландской командой вничью в ответном матче Лиги Европы, имея в составе на два игрока большеПодробнее
 Четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правилЧетырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Трое из них уже завершили спортивную карьеруПодробнее
 Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФАОпределились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Жеребьевка турнира пройдет в четверг в МонакоПодробнее
 Акинфеев продлил контракт с ЦСКААкинфеев продлил контракт с ЦСКА
Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураЭпоха КобзонаВ России"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"СпортЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионовВ РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировЭкономикаВладельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

США решат вопрос отправки очередных подозреваемых в Гуантанамо

Нидерландский политик из-за угроз отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы

"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги ЕвропыВ ответном матче третьего раунда квалификации он уступил "Мольде", но по сумме двух встреч оказался сильнее Подробнее

В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом саду

В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом садуВечером 24 августа компания подростков беспричинно напала на нескольких прохожих Подробнее

Кандидат в мэры Москвы Кумин подаст новый иск о снятии с выборов Собянина

Госдеп обвинил РФ в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

Ультразвуковое исследование подтвердило прекращение утечки воздуха с "Союза"

В Германии отстранили сотрудника за разглашение данных о подозреваемых в убийстве в Хемнице

Собянин анонсировал внедрение системы помощи для москвичей старше 50 лет

Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью ее мужа

Космонавты залатали отверстия на пристыкованном к МКС корабле "Союз"

Что произошло за день: четверг, 30 августа

Уход из жизни Иосифа Кобзона, разгерметизация МКС и удаление "Яндексом" пиратского контента Подробнее

Против Депардье подали иск о домогательствах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru