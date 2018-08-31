УЕФА организует новый еврокубок

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - УЕФА запланировала с 2021 года проводить новый международный турнир для европейских клубов, сообщила газета Das Bild.

В новом еврокубке примут участие 32 клуба. Правила розыгрыша Лиги чемпионов останутся без изменений (сейчас в ней участвуют 32 клуба), количество участников группового турнира Лиги Европы сократят с 48 до 32.

Европейские футбольные чиновники надеются привлечь более массовую аудиторию и новых рекламодателей, позволив соревноваться друг с другом большему числу клубов. Для него пока не придумали название. Также, благодаря сокращению количества участников, должен повыситься уровень футбола в Лиге Европы. Ранее предлагалось расширить групповой этап Лиги европы до 64 команд, но от этого плана отказались.

В четверг прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов этого сезона. Российские клубы узнали своих соперников.