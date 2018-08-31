Шарапова вышла в третий круг US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в третий круг Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Румынии Соране Кырсте – 6:2, 7:5.

Следующей соперницей Шараповой будет Елена Остапенко из Латвии. Для спортсменок эта встреча будет второй. Ранее Шарапова выиграла у Остапенко на турнире в Риме в нынешнем году.

Между тем, завершили турнирный путь в женском одиночном разряде US Open соотечественницы Шараповой Вера Звонарева и Дарья Касаткина. Обе проиграли белорускам: Звонарева потерпела поражение от Арины Соболенко - 3:6, 6:7 (7:9); Касаткина – от Александры Саснович: 2:6, 6:7 (3:7).

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).