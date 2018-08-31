ЦСКА объявил о трансфере Сигурдссона и Нисимуры

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в последний день трансферного окна подписал контракты с двумя легионерами.
Состав армейцев пополнили японский нападающий Такума Нисимура, который перешел из клуба "Вегалта Сендай" и подписал четырехлетний контракт, а также исландец Арнор Сигурдссон, который ранее играл в полузащите шведского "Норрчепинга". Соглашение с исландским футболистом подписано до окончания сезона-2022/23.
ようこそ! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/25SM984aUk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018
🇮🇸 Viking is coming home! 🔥 pic.twitter.com/a3LVMj58nQ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018