Тьерри Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Второй помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинеса Тьерри Анри, которого прочили в наставники французского клуба "Бордо", предпочел продолжить работу в бельгийской команде, сообщил в пятницу сайт газеты "Либр Бельжик".

Ранее бельгийские и французские СМИ писали, что известный в прошлом французский нападающий согласился возглавить тренерский штаб "Бордо", дело было только за одобрением его кандидатуры владельцами команды. Однако на днях появилась информация о том, что Анри отклонил это предложение.

Как полагает "Либр Бельжик", за неимением других серьезных предложений Анри принял решение продолжать тренерскую карьеру в сборной Бельгии с небольшим повышением вместо покинувшего ее бывшего первого помощника Мартинеса Грэма Джонса.

Анри в пятницу был представлен в новом качестве после объявления обновленного состава сборной Бельгии.

41-летний Тьерри Анри завоевал ряд титулов в качестве игрока. Он - чемпион Франции в составе "Монако", двукратный чемпион Англии в составе "Арсенала", Испании - в составе "Барселоны", вместе со сборной Франции по разу выиграл чемпионаты мира и Европы, а также Кубок конфедераций. Входил в тренерский штаб "Арсенала" и сборной Бельгии. На ЧМ-2018 в России вместе с бельгийцами завоевал бронзу.

Игровую карьеру Анри завершил в 2014 году. Он провел 360 голов в 794 матчах.

Что касается "Бордо", то это - шестикратный чемпион Франции, в последний раз золото первенства страны команда выигрывала в сезоне-2008/09. Чемпионат-2017/18 команда завершила на шестом месте.