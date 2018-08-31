Федун связал уход Промеса из "Спартака" в "Севилью" с финансовым fair play

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что продажа лидера команды полузащитника Квинси Промеса в испанскую "Севилью" позволит клубу избежать проблем с финансовым fair play.

"Удачная ли сделка? С учетом той ситуации, в которую мы попали… Если бы мы попали в Лигу чемпионов, и он удачно выступил бы там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового fair play — потеря 25 миллионов. Поэтому эти потери пришлось компенсировать этой сделкой", - приводит слова Федуна Sport24.

В пятницу "Спартак" и "Севилья" объявили о том, что голландец перешел из российского клуба в испанский. Контракт Промеса с "Севильей" будет действовать пять лет. По сообщениям СМИ, сумма сделки составила 21 млн евро.

Правила финансового fair play были введены в сезоне-2011/12 с целью заставить клубы более сбалансированно расходовать средства и избегать серьезных убытков.

Несколько лет назад за нарушение финансового fair play было наказано московское "Динамо". Клуб был исключен из еврокубков на один сезон, его заподозрили в существенном превышении рыночной стоимости спонсорского контракта и доли зарплат футболистов в клубном бюджете, а также о привлечении займов, не обеспеченных активами.