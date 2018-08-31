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Стала известна дата проведения Гран-при России "Формулы-1" в 2019 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в следующем сезоне будет проходить 29 сентября, сообщается на сайте соревнования.

Первый этап чемпионата традиционно пройдет в Австралии (17 марта), заключительный – в ОАЭ (1 декабря).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Сочи
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