Стала известна дата проведения Гран-при России "Формулы-1" в 2019 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в следующем сезоне будет проходить 29 сентября, сообщается на сайте соревнования.

Первый этап чемпионата традиционно пройдет в Австралии (17 марта), заключительный – в ОАЭ (1 декабря).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.