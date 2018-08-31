Экс-форвард сборной России Павлюченко перешел в ногинский клуб "Знамя"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко продолжит карьеру в подмосковной команде "Знамя" (Ногинск), выступающей в третьем дивизионе первенства страны.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице клуба в инстаграме.

Роман Павлюченко - воспитанник ставропольского футбола, выступал за местную команду "Динамо". В 2000 году перешел в волгоградский "Ротор", а оттуда через три года - в московский "Спартак", где выиграл Кубок России и стал трехкратным серебряным призером чемпионата страны. Завоевав в составе сборной России бронзу Евро-2008, перешел в лондонский "Тоттенхем", а в 2012 году вернулся в Россию, став игроком "Локомотива". Далее в его карьере были краснодарская "Кубань", екатеринбургский "Урал" и московский "Арарат".

В третьем дивизионе принимают участие клубы, имеющие любительский статус.