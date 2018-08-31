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Португальский полузащитник Мигель Кардозу перешел в московское "Динамо"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Динамо" пополнил португальский полузащитник Мигель Кардозу, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва информирует о достижении договорённости с португальским футбольным клубом "Тондела" о трансфере полузащитника Мигеля Филипе Нунеша Кардозу. Или просто Мигеля Кардозу", - говорится в сообщении.

Соглашение с новичком заключено на четыре года. Выступать за московское "Динамо" португалец будет под игровым номером "9".

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Теги: футбол, ФК Динамо Москва
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