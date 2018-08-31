Португальский полузащитник Мигель Кардозу перешел в московское "Динамо"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Динамо" пополнил португальский полузащитник Мигель Кардозу, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.
"Футбольный клуб "Динамо" Москва информирует о достижении договорённости с португальским футбольным клубом "Тондела" о трансфере полузащитника Мигеля Филипе Нунеша Кардозу. Или просто Мигеля Кардозу", - говорится в сообщении.
Соглашение с новичком заключено на четыре года. Выступать за московское "Динамо" португалец будет под игровым номером "9".
Мигель Кардозу - в "Динамо"! Все подробности, первые слова и первые фото новичка уже на сайте https://t.co/zIz78WFxGi pic.twitter.com/HZkdeijkc0— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 31 августа 2018 г.