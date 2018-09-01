Индонезия захотела провести Олимпиаду-2032

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индонезия подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на президента страны Джоко Видодо.

Такое заявление президент сделал после встречи с руководителями Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии в городе Богор. В Индонезии в настоящее время проходят Азиатские игры - 2018.

"С тем опытом, который мы получили, организовывая Азиатские игры - 2018, мы уверены, что Индонезия может принять и более крупное мероприятие", - сказал Видодо.

Президент МОК Томас Бах приветствовал решение Индонезии. "Индонезия показала, что у нее есть все компоненты для успешного проведения Олимпиады", - сказал он.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, право на проведение летних Игр в 2024 и 2028 году получили Париж и Лос-Анджелес.