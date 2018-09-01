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Спорт

ХК СКА разгромил "Ак Барс" и стал обладателем Кубка Открытия

Матч прошел в Казани, петербуржцы отправили в ворота "Ак Барса" шесть шайб

ХК СКА разгромил "Ак Барс" и стал обладателем Кубка Открытия
В День знаний хоккеисты СКА выиграли новый трофей
Фото: ТАСС, Максим Туманов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали крупную победу над казанским "Ак Барсом" в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19.

Результат встречи, прошедшей в Казани в субботу, - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) в пользу СКА.

Таким образом, клуб из Петербурга стал обладателем Кубка открытия: этот трофей традиционно разыгрывается в первый день регулярного чемпионата, а за него борьбу ведут действующий обладатель Кубка Гагарина (в данном случае "Ак Барс") и победитель регулярного чемпионата предыдущего сезона (СКА).

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Теги: хоккей, КХЛ, ХК СКА, ХК Ак Барс
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