ХК СКА разгромил "Ак Барс" и стал обладателем Кубка Открытия

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали крупную победу над казанским "Ак Барсом" в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19.

Результат встречи, прошедшей в Казани в субботу, - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) в пользу СКА.

Таким образом, клуб из Петербурга стал обладателем Кубка открытия: этот трофей традиционно разыгрывается в первый день регулярного чемпионата, а за него борьбу ведут действующий обладатель Кубка Гагарина (в данном случае "Ак Барс") и победитель регулярного чемпионата предыдущего сезона (СКА).