"Витесс" Леонида Слуцкого крупно проиграл "Аяксу" в чемпионате Голландии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, потерпел первое поражение в чемпионате Голландии-2018/19.

В четвертом туре "Витесс" на своем поле уступил "Аяксу" со счетом 0:4. Первые два гола "Витесс" пропустил уже к седьмой минуте, в середине первого тайма соперник довел преимущество в счете до крупного, а на 58-й минуте провел четвертый гол.

В активе "Витесса" сейчас 5 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии. Ранее подопечные Слуцкого один раз выиграли и дважды сыграли вничью.

Леонид Слуцкий подписал контракт с "Витессом" весной нынешнего года, но приступил к работе в клубе этим летом, перед стартом чемпионата.

За плечами Слуцкого в его зарубежной карьере был также английский "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в Англии.

В декабре "Халл Сити" объявил о расторжении контракта с Леонидом Слуцким. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Перед Слуцким стояла задача вернуть "Халл Сити" в премьер-лигу, однако по ходу сезона команда застряла в середине турнирной таблицы.

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Слуцкий возглавил "Халл Сити" перед началом прошлого сезона.

Российская карьера Слуцкого

До "Халл Сити" Слуцкий работал в московском ЦСКА, главным тренером которого он стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016. А в декабре того года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.