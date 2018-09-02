Хэмилтон выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал финн Кими Райкконен из Ferrari, третьим – его соотечественник Валттери Боттас (Mercedes).

Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за Williams, финишировал 11-м, что стало для него лучшим достижением в дебютном сезоне "Формулы-1".

Хэмилтон возглавляет личный зачет, в его активе 256 очков. На 30 баллов меньше набрал занимающий второе место немец Себастьян Феттель (Ferrari). Третье место занимает Райкконкн (164).

Сироткин является единственным участником чемпионата, который пока не набрал ни одного очка.

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (415 очков), на втором месте находится Ferrari (390), на третьем – Red Bull (248).

Williams – на 10-м месте (4).