"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в Петербурге в воскресенье, завершился со счетом 0:0. На матче присутствовало более 61 тыс. зрителей.

Таким образом, "Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очков. Петербуржцы прервали свою победную серию из пяти матчей.

"Спартак" набрал 14 очков и поднялся на вторую строчку. На третьем месте в чемпионате идет "Ростов" с 13 баллами.