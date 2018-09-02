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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России

Есть обновление от 21:57

"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очков

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России
Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в Петербурге в воскресенье, завершился со счетом 0:0. На матче присутствовало более 61 тыс. зрителей.

Таким образом, "Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очков. Петербуржцы прервали свою победную серию из пяти матчей.

"Спартак" набрал 14 очков и поднялся на вторую строчку. На третьем месте в чемпионате идет "Ростов" с 13 баллами.

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Теги: ФК Зенит, ФК Спартак
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