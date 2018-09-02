Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" установил рекорд посещаемости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Воскресный матч чемпионата России по футболу между "Зенитом" и Спартаком", состоявшийся в Петербурге, посетило рекордное количество зрителей.

Эта домашняя встреча стала для "сине-бело-голубых" самой посещаемой за последние 34 года, сообщается на официальном сайте "Зенита".

"В общей сложности на стадионе "Санкт-Петербург" побывали 61 тыс. 467 зрителей. Таким образом, петербуржцы превзошли достижение, установленное год назад, когда разгром "Спартака" увидели 53 тыс. 099 зрителей", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что наибольшее количество зрителей присутствовало на игре чемпионата СССР против киевского "Динамо" в 1984 году, на которой присутствовало 70 тыс. зрителей.

Поединок шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Спартак" завершился со счетом 0:0. Петербуржцы прервали свою пятиматчевую победную серию, но продолжают лидировать в турнирной таблице с 16 очками. "Спартак" идет на второй позиции с 14 баллами.