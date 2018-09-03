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Перешедший из "Спартака" в "Севилью" Промес дебютировал в чемпионате Испании

Футболист вышел на поле на 87-й минуте матча против "Бетиса", но "Севилья" все же проиграла

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Голландии по футболу Квинси Промес провел первые минуты за испанскую "Севилью", куда он перешел в пятницу из московского "Спартака".

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В воскресенье "Севилья" проводила гостевой матч третьего тура чемпионата Испании против земляков из "Бетиса". Квинси Промес почти всю игру провел на скамейке запасных, а на поле вышел на 87-й минуте. За семь минут до этого "Севилья" пропустила гол, а до финального свистка, несмотря на выход Промеса, отыграться команда не смогла.

Как сообщалось в пятницу, Промес подписал с "Севильей" пятилетний контракт.

Квинси Промес является воспитанником академии амстердамского "Аякса", до перехода в "Спартак" играл в ряде голландских клубов. В российский клуб он перебрался из "Твенте" в 2014 году, с тех пор стал лидером "Спартака" и самым результативным его футболистом. В том числе благодаря его успешной игре московский клуб выиграл чемпионат России-2016/17. Этот триумф позволил "Спартаку" автоматически завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18. Самым успешным для Промеса здесь оказался как раз матч против "Севильи" в Москве: голландец провел два гола и сделал две результативные передачи, а российский клуб одержал крупную победу – 5:1.

По итогам 2017 года Квинси Промес был признан лучшим футболистом в России.

Что касается "Севильи", то, несмотря на то, что она лишь однажды выиграла чемпионат Испании (сезон-1945/46), клуб является одним из ведущих в своей стране. В последние годы он успешно выступает на европейской арене, о чем свидетельствует выигрыш Лиги Европы УЕФА три раза подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Предыдущий чемпионат Испании "Севилья" завершила на седьмом месте, что позволило ей стать участником Лиги Европы. Команда, возглавляемая испанцем Пабло Мачином стартовала со второго раунда квалификации и в итоге добралась до групповой стадии.

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Теги: футбол, ФК Спартак, Квинси Промес, Испания, ФК Севилья

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