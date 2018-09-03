Главный тренер ФК "Ахмат" Ледяхов ушел в отставку после победы над "Уфой"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов объявил о том, что покидает команду, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше", - сказал Ледяхов на пресс-конференции по окончании матча шестого тура чемпионата России против ФК "Уфа".

Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ахмата". После этой победы "Ахмат" набрал семь очков и поднялся с 15-го на 10-е место в турнирной таблице.

50-летний Ледяхов в тренерский штаб "Ахмата" с 2013 года. Весной нынешнего года стал сначала и.о. главного тренера, а затем – главным тренером грозненского клуба.