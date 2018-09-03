У футболиста "Спартака" Жиго диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского ФК "Спартак" Самуэль Жиго 5 сентября будет прооперирован, сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня ночью защитнику красно-белых Самуэлю Жиго, получившему травму в матче премьер-лиги против "Зенита", было проведено дополнительное обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз: у 24-летнего игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава", - говорится в сообщении.



"В среду, 5 сентября, Жиго будет прооперирован, после чего можно будет говорить о сроках восстановления футболиста", - отмечается в сообщении.



Матч шестого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" прошел накануне в Петербурге и завершился со счетом 0:0. Жиго из-за травмы был заменен в первом тайме.

Француз Жиго перешел в "Спартак" нынешним летом из бельгийского "Гента".