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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским "Арсеналом"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В перерыве чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги тульский "Арсенал" и московский ЦСКА проведут контрольный матч, сообщила пресс-служба тульского клуба.

Игра состоится в воскресенье, 9 сентября, в 14:00 на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

О посещении спарринга болельщиками будет сообщено дополнительно.

В нынешнем сезоне эти команды успели провести официальный матч. В четвертом туре РПЛ 18 августа ЦСКА разгромил "Арсенал" - 3:0.

На перерыв участники чемпионата ушли в связи с проведением в Европе матчей Лиги наций. 7 сентября Россия сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, 10 сентября - товарищескую игру с Чехией.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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