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Роналдо стал владельцем испанского ФК "Вальядолид"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима) приобрел испанский клуб "Вальядолид", сообщается в твиттере ФК.

Как заявил президент "Вальядолида" Карлос Суареc, Роналдо приобрел 51% акций клуба.

В понедельник состоялась презентация бразильца в качестве владельца клуба.

"Я хочу, чтобы все мы участвовали в формировании этого клуба и приглашаю фанатов принять участие в этом проекте. Я хочу, чтобы вы были частью настоящего и будущего "Вальядолида"", - сказал Роналдо на презентации.

Ранее сообщалось, что Роналдо должен был заплатить около 30 млн евро, благодаря чему "Вальядолид" погасит свой долг, размер которого составляет примерно 25 млн евро. Отмечалось, что Роналдо станет главным акционером и президентом клуба, а нынешний президент Карлос Суарес будет работать в "Вальядолиде" в качестве генерального директора.

В настоящее время "Вальядолид" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В стартовых трех турах команда набрала два очка.

За свою историю крупных трофеев "Вальядолид" не выигрывал, если не считать победу в розыгрыше Кубка испанской лиги в сезоне-1983/84.

Что касается Роналдо, то в своей игровой карьере он защищал цвета ряда европейских клубов, в том числе – испанских "Барселоны" и "Реала". В частности, стал двукратным чемпионом Испании.

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Теги: футбол, Испания, Роналдо

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