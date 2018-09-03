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Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"

С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезона

Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"
Клаудио Маркизио
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником итальянского "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

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"Полузащитник переходит в состав сине-бело-голубых на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на два сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита"

В семилетнем возрасте Маркизион начал заниматься футболом в академии "Ювентуса", где с перерывом в один сезон (кампанию-2007/08 он отыграл за "Эмполи") провел 25 лет. На счету Клаудио Маркизио 389 матчей в составе туринского клуба, 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Маркизио - семикратный чемпион Италии, победитель Серии Б, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный - Кубка Италии. Вместе с "Ювентусом" он дважды играл в финале Лиги чемпионов УЕФА.

В августе 2009 года Клаудио Маркизио дебютировал в составе национальной сборной Италии, за которую в общей сложности провел 55 матчей и забил 5 мячей. Вместе со сборной он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Кубка конфедераций.

32-летний Маркизио разорвал контракт с "Ювентусом" в августе нынешнего года.

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Теги: футбол, ФК Зенит, ФК Ювентус, Клаудио Маркизио

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