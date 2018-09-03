Россиянка Макарова в паре с чешкой Градецкой вышла в четвертьфинал US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецкая пробились в 1/4 финала US Open.

В третьем круге парного разряда проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США российско-чешский дуэт обыграл польку Магду Линетт и австралийку Айлу Томлянович - 6:4, 6:4.

5 сентября Макарова и Градецкая за выход в полуфинал поспорят с Тимеей Бабош из Венгрии и Кристиной Младенович из Франции.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).